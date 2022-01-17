Тренер «Ванкувера» поставил Овечкина в один ряд с Хоу, Орром и Гретцки

Наставник «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро высказался об игре 36-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в очной встрече клубов, которая завершилась победой его команды со счетом 4:2.

«Знаете, что ставит его в одну категорию с такими людьми, как Бобби Орр, Горди Хоу, Уэйн Гретцки? То, что у Овечкина есть желание сделать даже самых великих игроков. Его сложно остановить, и чем больше ты его бьешь, тем больше он похож на Халка. Чем больше он злится, тем становится сильнее. И ты как бы хочешь, чтобы он заснул», – цитирует Будро официальный сайт НХЛ на русском языке.

В матче против «Ванкувер Кэнакс» Овечкин забросил свою 26-ю шайбу в сезоне. Однако она не помогла его команде удержать победу в этой встрече. Игра завершилась победой «Ванкувера» со счетом 4:2. Другой российский игрок «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами.

По системе гол + пас Овечкин является безоговорочно лучшим игроком своей команды. Также россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 756 шайб в карьере.

На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. Уэйну Гретцки за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал главную цель в карьере Овечкина.