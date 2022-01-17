Зе Луиш: когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш прокомментировал свой уход из московской команды.

«Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Все было сделано за моей спиной. Меня отправили в Нидерланды на восстановление. Мне не нравилось лечение, которое предоставлял клуб. Не так должны относиться к спортсмену. Они врали насчет сроков моего восстановления, не сообщали то, что есть на самом деле. К середине октября я уже был полностью готов играть», — рассказал футболист в интервью «Чемпионату».

Зе Луиш перешел в «Локомотив» из португальского «Порту» 6 октября 2020 года, заключив контракт на три года. Сумма трансфера составила €7,5 млн. 2 сентября 2021 года нападающий был исключен из заявки клуба на сезон. 13 января 2022 года было объявлено о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

До «Локомотива» Луиш выступал в московском «Спартаке», в составе которого стал чемпионом России в 2017 году. В июле 2019 года перешел в «Порту» за €10,75 млн.

Ранее Зе Луиш пожаловался, что у него отобрали право играть в футбол.