Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Спрогнозирован пик заболеваемости «омикроном» в России 06:13
Синоптик предупредил москвичей о снеге, метели и гололедице в начале недели 06:07
Рудковская назвала двух фигуристок, понравившихся ей на ЧЕ 06:04
Депутат Госдумы призвала коллег не поддерживать запрет на продажу алкоголя... 05:58
Названо число задержанных в ходе антитеррористической операции в Алма-Ате 05:45
Тарпищев: решение по Джоковичу приняли под политическим давлением 05:42
Эксперты заявили, что сдавать «однушки» стало невыгодно 05:40
Кулеба заявил, что Украина стремится вступить в НАТО из-за России 05:39
В Японии создали кризисный штаб и заявили, что КНДР запустила две баллистические... 05:31
Проживавший в аэропорту Магадана повар из Хабаровска нашел работу 05:06
Бесплатная ставка 1000 р.

Резцова объяснила причины провала своей дочери в гонке преследования на КМ

Резцова считает, что ее дочь испытывает психологическую усталость

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, что помешало ее дочери, биатлонистке российской сборной, показать хороший результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Впечатление, что дочка подустала психологически. Физически у нее все в порядке. На Олимпиаде она будет в порядке физически. Главное — поправить психологию. Слишком много всего вокруг — интервью, разговоры о разных лидерах. Это все никчемные разговоры. Но Кристина умница, она восстановится психологически. Ей надо уравновесить себя, не глядя ни на кого», — передает слова Резцовой «Чемпионат».

Вчера Резцова принимала участие в женской гонке преследования, в которой финишировала на 36-м месте. Она проиграла победительнице порядка трех с половиной минут, совершив 7 промахов.

Триумфатором гонки стала норвежка Марте Рёйселанд, второе и третье место в активе шведских спортсменок – Эльвиры и Анны Эберг соответственно.

Последний раз Резцова поднималась на пьедестал почета в личных гонках 19 декабря на этапе во Франции.

Ранее олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал подготовку российских биатлонисток.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть