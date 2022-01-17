Резцова объяснила причины провала своей дочери в гонке преследования на КМ

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, что помешало ее дочери, биатлонистке российской сборной, показать хороший результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Впечатление, что дочка подустала психологически. Физически у нее все в порядке. На Олимпиаде она будет в порядке физически. Главное — поправить психологию. Слишком много всего вокруг — интервью, разговоры о разных лидерах. Это все никчемные разговоры. Но Кристина умница, она восстановится психологически. Ей надо уравновесить себя, не глядя ни на кого», — передает слова Резцовой «Чемпионат».

Вчера Резцова принимала участие в женской гонке преследования, в которой финишировала на 36-м месте. Она проиграла победительнице порядка трех с половиной минут, совершив 7 промахов.

Триумфатором гонки стала норвежка Марте Рёйселанд, второе и третье место в активе шведских спортсменок – Эльвиры и Анны Эберг соответственно.

Последний раз Резцова поднималась на пьедестал почета в личных гонках 19 декабря на этапе во Франции.

Ранее олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал подготовку российских биатлонисток.