Российский боксер рассказал о финансовой поддержке от Кадырова

Действующий чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев в интервью на YouTube-канале «ММАТИКА» рассказал о финансовой помощи от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.

«Он сам вспомнил слова, которые сказал мне еще в юности: «Артур, я тебе помогу финансово, во всех аспектах, но в ринге боксировать должен ты». Я это запомнил и с тех пор пытаюсь боксировать в ринге, что-то делать. Он тратит очень много не только финансов, но и чисто своего времени, энергии», — сказал Бетербиев.

Также боксер отметил, что спортсменам повезло, что у них есть такая поддержка Кадырова.

18 декабря Бетербиев защитил сразу два чемпионских пояса в поединке против Маркуса Брауна. Россиянин одержал победу в девятом раунде, проведя нокаут. Таким образом он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма).

Теперь на счету 36-летнего боксера 17 побед в 17 боях, которые заканчивались нокаутом.

Ранее американский тренер Тедди Атлас рассказал, чем чемпион по боксу Бетербиев похож на Хабиба.