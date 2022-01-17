Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Камчатке оленевода-педофила приговорили к 13,5 годам тюрьмы 04:39
Проанализирован возраст камня под памятником Петру I 04:33
Скопинцев о Рангнике в «Локомотиве»: кто бы не пошел работать за такую... 04:20
В Южно-Сахалинске массово «заминировали» школы 04:14
В Турции обнаружили мертвым члена-координатора ООН 04:06
Чемпион ОИ о российских биатлонистках: они еле ползут 04:02
Cпрогнозировано снижение курса доллара до 72 рублей 03:47
Банкир Аблязов заявил, что протесты в Казахстане координировались из Киева 03:47
Инфекционист рассказал, почему «омикрон» особо опасен для маленьких детей 03:45
Тренер «Сочи» назвал качества потенциального новичка «Спартака» Пруцева 03:43
Бесплатная ставка 1000 р.

Российский боксер рассказал о финансовой поддержке от Кадырова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Действующий чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев в интервью на YouTube-канале «ММАТИКА» рассказал о финансовой помощи от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.

«Он сам вспомнил слова, которые сказал мне еще в юности: «Артур, я тебе помогу финансово, во всех аспектах, но в ринге боксировать должен ты». Я это запомнил и с тех пор пытаюсь боксировать в ринге, что-то делать. Он тратит очень много не только финансов, но и чисто своего времени, энергии», — сказал Бетербиев.

Также боксер отметил, что спортсменам повезло, что у них есть такая поддержка Кадырова.

18 декабря Бетербиев защитил сразу два чемпионских пояса в поединке против Маркуса Брауна. Россиянин одержал победу в девятом раунде, проведя нокаут. Таким образом он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма).

Теперь на счету 36-летнего боксера 17 побед в 17 боях, которые заканчивались нокаутом.

Ранее американский тренер Тедди Атлас рассказал, чем чемпион по боксу Бетербиев похож на Хабиба.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть