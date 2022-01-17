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Чемпион ОИ о российских биатлонистках: они еле ползут

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Global Look Press

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал российских биатлонисток за тренировки.

«В спорте высших достижений есть закон — вторых не помнят. А когда мы говорим о 14-х местах... Мне кажется, что проблема в тренировках. Они продолжают тренироваться между кубками. Нет энергии, все уже потратили. Они еле ползут. О каких тренировках может идти речь, когда надо восстанавливаться. Нужен просто пассивный отдых. Сегодня закончится Кубок мира, после которого надо 2-3 дня вообще ничего не делать», — передает слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

16 января на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге российские биатлонистки неудачно выступили в гонке преследования. Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, которая финишировала на 14-м месте. Ее отставание от победительницы составило почти две минуты.

Триумфатором гонки стала норвежка Марте Рёйселанд, второе и третье место в активе шведских спортсменок – Эльвиры и Анны Эберг соответственно.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Антхольце и стартует 20 января.

Ранее Александр Тихонов отреагировал на серебро россиянина Александра Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

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