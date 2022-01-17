Тренер «Сочи» назвал качества потенциального новичка «Спартака» Пруцева

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов отметил положительные качества полузащитника Данила Пруцева, который готовится перейти в московский «Спартак».

«Игровой практики у Данила в «Сочи» было мало, но и работоспособность, и техническая оснащенность у него потрясающие. На его позиции играли зрелые футболисты, и мы приняли решение, что для развития игрока будет правильнее его отпустить. А дальше сыграло роль то, что он попал в руки к знакомому специалисту, который ему полностью доверяет. Как он заиграет в «Спартаке», зависит от его тренеров», — передает слова Федотова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что футболист сейчас не тренируется с командой и решает свои вопросы по поводу перехода в «Спартак».

Данил Пруцев является воспитанником «Чертаново». В этом сезоне 21-летний полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 17 матчей.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Пруцева составляет €1,5 млн.

Ранее Владимир Федотов объяснил, почему не готов вернуть в команду нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.