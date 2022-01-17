Боец раскритиковал президента UFC: он хочет платить копейки

Бывший американский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо подверг критике президента организации Дана Уйата за то, что тот платит недостаточно денег бойцам.

«Я тот человек, который сделает любой бой зрелищным, так что я тоже хочу получить свой кусок пирога. Я действительно заслуживаю этого. Они не хотят платить. Это просто и ясно. Дана хочет платить копейки. Если они заплатят мне, они должны заплатить всем, но я здесь не для того чтобы сказать, что нужно создать профсоюз. Я здесь, чтобы сказать: «Эй, мужик, каждый должен получать столько, сколько он заслуживает», — передает слова Сехудо MMAJunkie.

Сехудо в своей карьере провел 18 боев, 16 из которых завершились его победой. Среди его соперников в основном были представители США и Бразилии. В 2019 году американец бросил вызов чемпионке UFC Валентине Шевченко.

В мае 2020 года он защитил свой титул чемпиона в легчайшем весе, а после объявил о завершении карьеры. Позже американца лишили этого пояса.

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