Тренер «Ванкувера» назвал способ, который поможет сдержать Овечкина

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Овечкин побьет рекорд Гретцки? Он будет играть до тех пор, пока не побьет его, вот что я вам скажу. Так что он побьет рекорд. Как сдержать Овечкина? Попросить его не играть», — передает слова Будро журналист Том Гулитти в Twitter.

В нынешнем сезоне в активе российского нападающего стало 25 заброшенных шайб. Также в этом сезоне Овечкин отметился 28 голевыми передачами. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. Теперь россиянин делит по этому показателю первую строчку среди игроков НХЛ с нападающими «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем и Коннором Макдэвидом. Все трое имеют в своем активе по 53 заработанных балла.

Также 36-летний россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 755 шайб в карьере. На первом месте — Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Ранее Овечкин вплотную приблизился к Модано в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.