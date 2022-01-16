Игрок «Ак Барса» Галимов приедет в сборную, несмотря на новость об отказе от участия в ОИ

Хоккеист казанского «Ак Барса» Артем Галимов приедет на предолимпийский сбор, несмотря на то, что появилась информация, согласно которой, игрок отказался от выступления на Играх, передает Sport24.

Ранее сообщалось, что спортсмен не сыграет на турнире по семейным обстоятельствам.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Галимов провел 47 матчей, набрав 22 очка (7+15).

Напомним, Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась отпускать своих игроков на Олимпиаду.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.