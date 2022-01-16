В Сербии предложили перенести Открытый чемпионат Австралии в Россию

Председатель Теннисного союза Белграда Милан Славкович отреагировал на депортацию серба Новака Джоковича из Австралии, передает ТАСС.

«Открытый чемпионат Австралии надо переименовать в Закрытый чемпионат Австралии. Этот турнир надо перенести действительно в свободную страну этого региона. В Китай или Японию. А почему бы и не в Россию?» — сказал Славкович.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Суд отклонил ходатайство адвокатов спортсмена. Также сообщается, что Джокович будет вынужден оплатить судебные издержки.

Сербский теннисист уже покинул Австралию.