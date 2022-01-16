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Экс-тренер фигуристки Мишиной: обидно, что мне не дали с ней доработать

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Людмила Великова, чья бывшая подопечная Анастасия Мишина в паре с Александром Галлямовым завоевала золото чемпионата Европы, выразила сожаление, что не смогла доработать с парой до этого момента. По ее словам, она бы иначе ставила дуэту программу — вместе с тем, она признала, что подход нынешнего тренера фигуристов Тамары Москвиной дал результат.

«Мишина — моя работа. Конечно, мне обидно, что мне не дали ее довести. Хотя, в принципе, накануне перехода к Тамаре Николаевне они у меня все выиграли. Не знаю, я бы такую программу, например, никогда не сделала. Я считаю, что люди должны эмоционально кататься. А тут все немножко архаично — хотя оправданно. Все сделали спокойно Мишина и Галлямов, без колыхания эмоций, без улыбочки. Видимо, было запланировано делать именно элементы», — сказала Великова «Газете.Ru».

Специалист высказалась также о результатах еще двух российских дуэтов на европейском первенстве. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу. Великова призналась, что ее фаворитами являются Тарасова и Морозов.

«Из пар мне больше всех, конечно, нравятся Тарасова и Морозов. Это настоящее катание, настоящие мысли, это эмоционально. Но они все время перестраивают программу, что-то пробуют. Может, к Олимпиаде они как раз ее простроят, потому что по катанию это асы. Чисто профессионально они мне очень нравятся. И манера исполнения, и одухотворенность — они двигают фигурное катание. В ту сторону, куда бы двигала и я.

Бойкова и Козловский — мне кажется, что музыка была несовременной. Но она им подходит, они нашли себя в этом и совершенно стабильно катаются на второе-третье место. Я считаю, что они сделали максимум того, что они могут. Но я знаю способности Бойковой, я сама видела, что она прыгает тройной риттбергер. На ее месте я бы усилила прыжок и выиграла у всех. Вообще, в парах у нас все хорошо: и скамейка длинная, и юниоры хорошие», — заключила Великова.

Ранее Великова подвела итоги соревнований одиночников на чемпионате Европы.

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