Великова: уважаю фигуриста Кондратюка, но в его катании не хватает чистоты

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова подвела итоги соревнований одиночников на чемпионате Европы. Золотую медаль завоевал Марк Кондратюк, еще двое представителей России — Андрей Мозалев и Евгений Семененко — стали четвертым и пятым соответственно. Великова объяснила, почему, несмотря на такие результаты, она отдает предпочтение Мозалеву.

«Я очень уважаю Кондратюка, он очень эмоциональный. Но мне как тренеру парного катания не хватает чистоты — чтобы выезд был красивый. Я очень болею за Андрюшку Мозалева, потому что его один раз отфутболили, а он все доказал, стал первым в короткой программе. И мне нравится его короткая программа. Я работаю с его хореографом Денисом Луниным и знаю, насколько качественно он делает переходы. Он сам танцор, и у него подход к этому — не просто разбег и прыжок, а обязательное наполнение между элементами», — сказала Великова «Газете.Ru».

Специалист отметила, что молодым фигуристам не хватает рядом более опытного спортсмена, приведя в пример Михаила Коляду. Также Великова выразила надежду, что тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России выберет Мозалева для участия в Олимпийских играх.

«Мальчишки все одного возраста, так что им, конечно, нужен такой, как Мишка Коляда. Мне бы хотелось, чтобы Мозалев поехал на Олимпиаду. Хотя я очень уважаю Алексея Николаевича Мишина, у него прекрасный мальчик, Евгений Семененко. Но все они еще находятся в стадии доводки, все трое. Поэтому без разницы, кого выбирать, но я всегда придерживаюсь спортивного принципа. Если ты победил, значит, ты едешь на Олимпиаду. Так как что Мозалев, что Семененко одной степени подготовки. Надо действовать по справедливости, а справедливость — это спортивный принцип. Мозалев был выше и на чемпионате России, и в Европе», — констатировала тренер.

Ранее Великова прокомментировала результаты чемпионата Европы по фигурному катанию у одиночниц.