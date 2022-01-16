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Стало известно, кто заменит депортированного Джоковича на Australian Open

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Global Look Press

Итальянский теннисист Сальваторе Карузо заменит серба Новака Джоковича на турнире Australian Open. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг в Twitter.

«Лаки-лузером, который заменит Новака Джоковича в розыгрыше Australian Open, стал итальянец Сальваторе Карузо, который занимает 150-е место в рейтинге ATP», — заявил Ротенберг.

Напомним, суд отклонил ходатайство адвокатов спортсмена. Таким образом, серб не смог получить австралийскую визу. Также сообщается, что Джокович будет вынужден оплатить судебные издержки.

Организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

10 января суд Мельбурна признал, что сербскому теннисисту незаконно аннулировали визу в страну, а 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном ее аннулировании.

Australian Open стартует 17 января.

Ранее Джокович прокомментировал решение суда депортировать его из Австралии.

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