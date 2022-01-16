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Два очка Панарина позволили «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

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Bruce Bennett/AP

В ночь на 16 января «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч, прошедший на арене «Уэллс Фарго-центр», завершился победой «Нью-Йорка» со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Мика Зибанеджад, Филипа Хитила и Крис Крайдер. Отметим, что российский форвард Артемий Панарин отдал две результативные передачи. За «Флайерс» шайбы забросили Оскар Линдблом и Кэм Йорк.

Таким образом, после 39 игр команда из Нью-Йорка располагается на третьем месте в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 54 очка. «Филадельфия» за 37 встреч добыла 33 балла и занимает 12-ю строчку в конференции.

20 января «Нью-Йорк» на своем льду примет «Торонто Мэйпл-Лифс», а 18 января «летчики» в гостях сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, прошедшая на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе, завершилась триумфом «пингвинов» со счетом 2:1 (ОТ).

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Хоккей. НХЛ
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