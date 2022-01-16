«Питтсбург» Малкина одержал победу над «Сан-Хосе»

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе, завершилась триумфом «пингвинов» со счетом 2:1 (ОТ).

Единственную шайбу в составе хозяев забросил Рудольф Балцерс. Ему ассистировали Эрик Карлссон и Тимо Майер. За победителей забили Крис Летанг с передач Джейка Гюнцеля и Теодора Блюгерса. Затем тот же Гюнцель забил победную шайбу в овертайме. Голевыми пасами отметились Сидни Кросби и Крис Летанг.

Таким образом, «Питтсбург» располагается на седьмой строчке в Восточной конференции, имея в своем активе 49 очков. «Сан-Хосе» занимает восьмую позицию, набрав 42 балла.

17 января «Сан-Хосе» на своем льду примет «Лос-Анджелес Кингс». В этот же день «Питтсбург» в гостях сыграет с «Вегас Голден Найтс».

Ранее два очка российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампе-Бэй Лайтнинг» обыграть «Даллас Старз».