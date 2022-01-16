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Хованцев о соперниках россиян: на Олимпиаде таких цирковых номеров уже не будет

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РИА Новости

Бывший наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что соперники мужской сборной России не оказали должного уровня сопротивления отечественным биатлонистам в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Так сложилось, что эстафету выиграли без напряженной борьбы, на последнем этапе соревноваться было уже не с кем. На Олимпиаде таких цирковых номеров уже не будет: шведы не будут стрелять по чужой установке, норвежцы побегут основным составом, французы тоже не будут ставить на эстафету молодого спортсмена», — передает слова Хованцева ТАСС.

15 января мужская сборная России стала победителем в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В составе национальной команды выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Второе место заняла сборная Германии, отставшая на финише от россиян на 7 секунд. Тройку лучших замкнула команда Белоруссии, пришедшая на финиш на 23 секунды позже российской команды.

Это уже третья медаль мужской сборной России в эстафете в этом сезоне. Ранее россияне два раза становились третьими — в Эстерсунде и Хохфильцене.

16 января в немецком Рупольдинге пройдут заключительные старты этапа — женская и мужская гонки преследования.

Ранее Александр Тихонов перечислил российских биатлонистов, заслуживших поездку на Олимпийские игры в Пекин.

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