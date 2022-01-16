Помощник Черчесова раскрыл причины перехода тренера в «Ференцварош»

Мирослав Ромащенко, помощник главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова, рассказал, что побудило специалиста отправится в чемпионат Венгрии.

«Всем известно, что в последние годы «Ференцварош» вернул былые позиции, вновь стал флагманом венгерского футбола. И мы хотим продолжить победные традиции, причем выиграть не только чемпионат, но и Кубок Венгрии, который не получается завоевать уже несколько лет. Также рассчитываем и на выход в групповую стадию Лиги чемпионов», — передает слова Ромащенко «Матч ТВ».

Напомним, Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря. Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы. Летом прошлого года Черчесов был отправлен в отставку.

После 17 туров «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии. 26 января Черчесов проведет свой первый официальный матч на посту главного тренера команды из Будапешта.

Ранее Станислав Черчесов рассказал о сложностях в изучении венгерского языка.