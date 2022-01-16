Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Кардиологи рассказали, когда повышается риск сердечных приступов 07:13
Из Казахстана возвращаются 18 самолетов с российскими миротворцами сил ОДКБ... 07:06
Хованцев о соперниках россиян: на Олимпиаде таких цирковых номеров уже не будет 07:03
Губернатор Техаса заявил, что все заложники в синагоге освобождены 06:59
В Кремле заявили, что Россия и НАТО находятся «на разных треках» 06:49
На Украине упрекнули Германию в желании заработать на «Северном потоке... 06:45
Американский журналист: Валиева впервые с Гран-при Канады выглядела смертной 06:40
Британия отменит обязательный ПЦР-тест для вакцинированных 06:31
В Москве в воскресенье ожидаются облачная погода, небольшой снег и... 06:29
Тарасова поддержала участие небинарного спортсмена на ОИ в Пекине 06:20
Бесплатная ставка 1000 р.

Помощник Черчесова раскрыл причины перехода тренера в «Ференцварош»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Мирослав Ромащенко, помощник главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова, рассказал, что побудило специалиста отправится в чемпионат Венгрии.

«Всем известно, что в последние годы «Ференцварош» вернул былые позиции, вновь стал флагманом венгерского футбола. И мы хотим продолжить победные традиции, причем выиграть не только чемпионат, но и Кубок Венгрии, который не получается завоевать уже несколько лет. Также рассчитываем и на выход в групповую стадию Лиги чемпионов», — передает слова Ромащенко «Матч ТВ».

Напомним, Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря. Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы. Летом прошлого года Черчесов был отправлен в отставку.

После 17 туров «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии. 26 января Черчесов проведет свой первый официальный матч на посту главного тренера команды из Будапешта.

Ранее Станислав Черчесов рассказал о сложностях в изучении венгерского языка.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть