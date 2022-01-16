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В КХЛ отреагировали на обвинение Буше в изнасиловании несовершеннолетней

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РИА Новости

Континентальная хоккейная лига прокомментировала появившуюся информацию о том, что игрок «Локомотива» Рид Буше обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки.

«КХЛ проинформирована о ситуации с хоккеистом ХК «Локомотив» Ридом Буше. Лига не комментирует данную информацию до официального решения суда. При этом КХЛ осуждает все формы насилия или жестокого обращения», — цитирует сообщение КХЛ «РИА Новости».

Напомним, что американский нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году.

В том же году хоккеист признался в содеянном. Ему было предъявлено обвинение, за которое предусмотрено от 25 лет до пожизненного заключения. В итоге суд назначил хоккеисту испытательный срок. Буше прошел его успешно и избежал тюремного заключения.

Вынесение приговора американскому хоккеисту назначено на 31 января.

В подобной ситуации оказался игрок английского клуба «Манчестер Сити» Бенжамен Менди. Ему были предъявлены обвинения по четырем эпизодам изнасилования и посягательству на половую неприкосновенность. Позже стало известно, что игрока освободили из-под стражи в результате внесения залога.

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Хоккей. КХЛ
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