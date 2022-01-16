Польский игрок «Динамо» рассказал, как в команде отреагировали на переход Смолова

Полузащитник московского «Динамо» Себстьян Шиманьски поделился своими первыми впечатлениями от перехода российского нападающего Федора Смолова в стан бело-голубых.

«Да, мы уже успели пообщаться со Смоловым. Федор — хороший игрок, узнал, что и хороший человек. Прекрасно, что он перешел к нам, мы в «Динамо» все рады этому. Начинаем работать вместе. Смолов хорошо понимает футбол, умеет прекрасно сохранять мяч, делает отличные передачи и хорошо бьет по воротам.

Думаю, что он быстро адаптируется в команде и будет хорошо играть. Все игроки «Динамо» помогают ему с первого дня», — передает слова Шиманськи Telegram-канал «Динамо».

12 января 31-летний Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России.

В «Локомотив» футболист перешел в 2018 году. Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России.

Ранее Смолов эмоционально высказался о своем возвращении в «Динамо».

«Как только узнал о том, что переход в «Динамо» возможен, сосредоточился только на нем», — отметил он.