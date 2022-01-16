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В Испании прервали матч из-за того, что в игрока с трибуны бросили палку

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Матч 1/8 финала Кубка Испании между «Севильей» и «Бетисом» был остановлен в первом тайме из-за того, что полузащитнику красно-белых Жоану Жордану в голову прилетела пластиковая палка. Главный судья встречи принял решение остановить матч. Пострадавшего игрока сразу же осмотрели представители медицинского штаба. Чуть позже команды в полном составе покинули поле.

Счет в матче открыл игрок «Севильи» Алехандро Гомес. Но спустя четыре минуты полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир восстановил равновесие.

Позже Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) в своем Twitter сообщила о том, что было принято решение матч не доигрывать.

Напомним, что это уже не первый случай, когда фанаты становятся причиной остановки или отмены матча. В декабре из-за несанкционированных действий болельщиков был прерван матч 1/32 финала Кубка Франции между «Парижем» и «Лионом». Тогда в начале второго тайма фанаты устроили беспорядки на трибунах, а затем выбежали на поле. Матч также был прерван при счете 1:1.

Позже президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что клуб примет жесткие меры против фанатов, которые устроили беспорядки на матче против «Парижа».

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Футбол. Чемпионат Испании
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