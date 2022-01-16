Орлов о «Спартаке»: в этом клубе вечный косметический ремонт

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал назначение нового спортивного директора «Спартака» Лукка Каттани.

«Пока слова Каттани — это чистой воды популизм. С девятого места, наверное, красно-белые уйдут. Но ведь это ни о чем еще не говорит. В этом клубе вечный косметический ремонт. Дырки латают, а внутри — пусто. Где инженерия? Жаль... Ну хватит уже менять тренеров», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

15 декабря «Спартак» сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Руем Виторией, который проработал в клубе полгода. Под руководством португальского специалиста в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые после 18 туров расположились на девятом месте. 17 декабря красно-белые объявили о назначении на эту должность итальянского специалиста Паоло Ваноли. Также в конце года клуб назначил нового спортивного директора. Им стал бывший менеджер «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани.

В это зимнее трансферное окно «Спартак» уже объявил о подписании контрактов с четырьмя новичками.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, на какой стадии переход полузащитника Данила Пруцева в «Спартак».