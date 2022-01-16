Овечкин прервал свою безголевую серию в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Айлендерс», который прошел в ночь с 15 на 16 января.

36-летний форвард отличился в самой концовке матча. Одним из ассистентов стал другой российский игрок «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

Эта победа позволила «Кэпиталз» набрать 51-е очко в сезоне, а Овечкин прервал свою безголевую серию, которая составляла четыре матча.

После сегодняшнего матча в активе российского нападающего стало 25 заброшенных шайб. Также в этом сезоне Овечкин отметился 28-ю голевыми передачами. По системе гол + пас он является безоговорочным лидером своей команды. Теперь россиянин делит по этому показателю первую строчку среди игроков НХЛ с нападающими «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем и Коннором Макдэвидом. Все трое имеют в своем активе по 53 заработанных балла.

Также 36-летний россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 755 шайб в карьере. На первом месте — Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Ранее главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро назвал единственный способ, как остановить Овечкина.