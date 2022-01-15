«Дженоа» уволила главного тренера Шевченко

Итальянский клуб «Дженоа» на своем официальном сайте объявил об уходе главного тренера команды Андрея Шевченко.

«Клуб благодарит тренера и его штаб за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы», — говорится в сообщении.

Временно его должность будет занимать Абдулай Конко.

После 21 тура «Дженоа» располагается на предпоследнем месте в чемпионате Италии. Последний раз команда побеждала 12 сентября 2021 года.

Следующий матч в рамках чемпионата Италии «Дженоа» проведет против «Фиорентины». Игра состоится 17 января.

Шевченко возглавил итальянскую команду в начале ноября 2021 года. Под его руководством клуб потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью. 13 января генуэзцы встречались с «Миланом» в рамках 1/8 финала Кубка Италии и проиграли со счетом 3:1.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Украины. Он возглавлял команду в течение пяти лет. Под его руководством команда смогла отобраться на Евро – 2020, где дошла до четвертьфинала, уступив родоначальникам футбола — сборной Англии.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» договорилась с полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком о его переходе в команду.