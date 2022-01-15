Кондратюк рассказал, что сделает с медалями чемпионата Европы

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал, что сделает с медалями, которые он завоевал на чемпионате Европы.

«Мне визуально очень нравились эти медали от ИСУ. Получается, что теперь у меня их три. Но будет две. Потому что одну из них отдам Светлане Владимировне. А может, у меня останется одна! Другую малую еще кому-нибудь подарю. А большая будет дома. Просто буду хранить ее в коробочке, на полочке», — передает слова Кондратюка Sport24.

14 января на чемпионате Европы в Таллине Кондратюк стал обладателем золотой медали в мужском одиночном катании. Он получил 187,5 балла, а в сумме — 286,56. Второе место досталось итальянцу Даниэлю Грасслю, тройку призером замкнул Денис Васильев из Латвии.

Для 18-летнего спортсмена это выступление на чемпионате Европы стало дебютным. Другие россияне, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, по результатам соревнования стали четвертым и пятым соответственно.

В ближайшее время будут названы имена фигуристов, которые будут представлять Россию на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее спортивная журналистка Елена Войцеховская поделилась эмоциями от выступления Марка Кондратюка на чемпионате Европы.

«Кондратюк, конечно же, геройский парень», — отметила Вайцеховская.