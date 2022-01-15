Вайцеховская: Кондратюк докатывал программу мертвым

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Войцеховская в своем Telegram-канале поделилась эмоциями от выступления российского фигуриста Марка Кондратюка на чемпионате Европы.

«Кондратюк, конечно же, геройский парень. Докатывал программу мертвым – сам признал прямо перед награждениями малыми медалями в пресс-центре, что после пятого прыжка силы как-то враз иссякли», — написала Вайцеховская.

14 января на чемпионате Европы в Таллине Кондратюк стал обладателем золотой медали в мужском одиночном катании. Он получил 187,5 балла, а в сумме — 286,56. Второе место досталось итальянцу Даниэлю Грасслю, тройку призером замкнул Денис Васильев из Латвии.

Для Кондратюка это выступление на чемпионате Европы стало дебютным. Другие россияне, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, по результатам соревнования стали четвертым и пятым соответственно.

Кондратюк является бронзовым призером чемпионата России 2021 года и чемпионом страны 2022 года. Он тренируется в школе олимпийского резерва ЦСКА им. С.А. Жука под руководством Светланы Соколовской.

Ранее Алексей Ягудин прокомментировал победу Марка Кондратюка на чемпионате Европы.