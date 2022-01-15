Капризов обошел Квартального по очкам за карьеру в НХЛ

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов обошел Дмитрия Квартального по очкам за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Капризов отметился двумя результативными передачами в матче против «Анахайма». На его счету 93 (41+52) очка в 88 матчах. Квартальнов, который выступал за «Бостон Брюинз», набрал за карьеру в НХЛ 91 очко.

«Миннесота» обыграла «Анахайм» со счетом 7:3.

6 января в матче против «Бостон Брюинз» (3:2) Капризов получил травму после столкновения с Трентом Фредериком. Россиянин ударился о борт и упал на лед. Встречу Капризов продолжить не смог.

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Нико Штурм и Мэтью Болди. За «Бостон» единственный гол забил канадский нападающий Брэд Маршан.

Ранее российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о своей травме, которую он получил в матче против «Бостона».

«Сначала было очень неприятно. Испугался, потому что не мог пошевелить рукой. Потом прошло два-три дня, и я понял, что все нормально», — сказал Капризов.