В Польше призвали ввести санкции против российских спортсменов

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский призвал ввести санкции против спортсменов из России, передает El Confidencial.

«Недопустимо, чтобы, пока российские солдаты воюют на Донбассе или в Казахстане, «Спартак» играл в Мадриде. Мы также открываем двери ученым из России, которые делают бомбы, сбрасываемые на Украину», — сказал Ващиковский.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун высказался о спортивных санкциях против России, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).