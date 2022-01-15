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В Польше призвали ввести санкции против российских спортсменов

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский призвал ввести санкции против спортсменов из России, передает El Confidencial.

«Недопустимо, чтобы, пока российские солдаты воюют на Донбассе или в Казахстане, «Спартак» играл в Мадриде. Мы также открываем двери ученым из России, которые делают бомбы, сбрасываемые на Украину», — сказал Ващиковский.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун высказался о спортивных санкциях против России, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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