Василий Уткин отреагировал на информацию о своей госпитализации

Комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что он лег на лечение в один из кардиоцентров Москвы.

«Я здоров. Каждый год я прохожу обследование. Плановое. Слежу за собой. Как любой нормальный человек, которому скоро полтос. Спокойной ночи», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

В настоящее время Уткин ведет свой YouTube-канал, на котором регулярно выходит его программа «Футбольный клуб». Также от работал на «НТВ-Плюс», «Матч ТВ», Eurosport и СТС. Комментировал матчи чемпионата Испании по футболу.

23 апреля 2017 года журналист объявил о сотрудничестве с любительским футбольным клубом «Эгриси», выступавшим в третьем дивизионе Северо-Восточной Лиги ЛФЛ Москвы. Уткин стал спонсором и владельцем команды.

Ранее спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о назначении экс-наставника «Норвич Сити» Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».