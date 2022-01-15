Стала известна причина слухов увольнения Шашилова с поста старшего тренера сборной России

Причиной слухов о возможном увольнении Михаила Шашилова с поста старшего тренера женской сборной России по биатлону стало видео, на котором Шашилов запечатлен якобы в нетрезвом состоянии, передает Metaratings.ru.

На одной видеозаписи Шашилов запечатлен спящим в комнате для подготовки лыж, а на другом он идет нетвердой походкой в районе стадиона.

Напомним, ранее появилась информации о том, что Шашилова могут снять с поста старшего тренера тренера, но Союз биатлонистов России (СБР) опроверг эту информацию.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что Михаила Шашилова могут снять с поста старшего тренера женской сборной России по биатлону.

Губерниев отметил, что на Шашилова свалилась огромная ответственность, но ему надо держать корону, как в свое время советовал Леонид Брежнев

Анатолию Карпову.