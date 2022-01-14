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Путин поздравил экипаж «Камаз-мастер» с победой в «Дакаре»

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил экипаж «Камаз-мастер» в составе Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова с победой в ралли-марафоне «Дакар» в классе грузовиков. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Отрадно, что наши замечательные гонщики, выступая на новой технике, сумели отлично подготовиться, точно рассчитать свои силы, проявить незаурядные спортивные качества», - говорится в поздравлении.

Ралли-рейд «Дакар» — ежегодный ралли-марафон, основанный французом Тьерри Сабином. Проводится начиная с Ралли «Дакар-1979». До 2009-го ралли финишировало или начиналось в столице Сенегала — Дакаре (за исключением 1992 и 2003 годов). С 2009 по 2019 год ралли проходило в Южной Америке, а по некоторым спецучасткам старого африканского маршрута проводится ралли-марафон Africa Eco Race. С 2020 года маршрут ралли проложен в Азии, по территории Саудовской Аравии.

В ралли-рейде принимают участие профессиональные спортсмены и заводские команды, но большая часть участников — любители, их число достигает 80 %. На «Дакаре» с 1981 года нет абсолютного зачета, а победители соревнования выявляются только в своих классах, сейчас это: автомобили, мотоциклы, квадроциклы, мотовездеходы Side-by-side (UTV) и грузовые машины, причём маршруты спецучастков для разных классов могут не совпадать.

Ранее машина с президентом французского футбольного клуба взорвалась на «Дакаре».

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