Российский фигурист Кондратюк выиграл золото на чемпионате Европы

Российский фигурист Марк Кондратюк завоевал золотую медаль в одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

Вторую строчку занял итальянец Даниэль Грассль. Тройку призеров замкнул латвийский спортсмен Денис Васильев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ), и является старейшим из четырёх ежегодных соревнований.

Спортсмены соревнуются в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и спортивные танцы на льду. Как правило, соревнование проводится в январе.

Кондратюк — чемпион Европы (2022), чемпион России (2022) и бронзовый призер чемпионата России (2021).

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония

Мужчины

1. Марк Кондратюк (Россия) – 286,56.

2. Даниэль Грассль (Италия) – 274,48.

3. Денис Васильев (Латвия) – 272,08.

Ранее российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы.