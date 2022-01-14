Стало известно о состоянии заразившегося COVID-19 Хабиба

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов переносит коронавирус в легкой форме. Об этом один из представителей команды Нурмагомедова сообщил ТАСС.

«Болезнь Хабиба протекает в легкой форме, повышенной температуры и осложнений нет. Хабиб может досрочно выйти из карантина при наличии определенного количества тестов», — сказал представитель команды.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов находится в Сингапуре, куда он приехал, чтобы посетить турнир One Championship. После положительного теста на COVID-19 Хабиб вынужден сидеть на карантине в своем гостиничном номере.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба — скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.