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Семин выразил надежду, что российские футболисты последуют примеру украинцев

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход украинского защитника Виталия Миколенко в английский «Эвертон», выразив надежду, что российские игроки тоже станут уезжать в европейские чемпионаты. Слова Семина передает «РБ Спорт».

«В киевском «Динамо» очень хорошо работает школа, которая подготовила Миколенко. Она опирается на идеи Лобановского, тем самым происходит хорошее воспитание молодого поколения футболистов. Исходя из этого, Миколенко и пригласили в «Эвертон». Надеюсь, что и у нас в ближайшем будущем появятся футболисты, которые будут уезжать в Европу», — сказал Семин.

На чемпионате Европы-2020 Миколенко провел 4 матча. В нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги 22-летний защитник сыграл в 15 встречах и сделал 3 результативные передачи. На групповом этапе Лиги чемпионов — 2021/2022 Виталий вышел на поле в пяти матчах. В общей сложности во всех турнирах Миколенко провел за «Динамо» 132 матча, в которых забил 7 мячей.

Ранее Миколенко поделился эмоциями от перехода в «Эвертон».

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Футбол. Чемпионат Англии
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