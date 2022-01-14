Женская сборная России завоевала бронзу в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Женская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
В составе национальной команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.
Победительницами гонки стали французские биатлонистки. Серебро завоевала сборная Швеции.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Женщины
1. Франция — 1:10.50,0 (0+4)
2. Швеция +35,1 (0+2)
3. Россия +1:12,2 (0+6).
Ранее в Рупольдинге (Германия) прошла мужская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Победителем стал французский спортсмен Кентен Фийон Майе, второе место занял немец Бенедикт Долль, тройку лидеров замкнул белорус Антон Смольский. От сборной России в гонке приняли участие Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын. Лучшим из них стал Цветков. Он занял 21-е место.