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Тихонов — о Губерниеве: у него третий разряд по гребле на моторной лодке без весел

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о выступлении мужской сборной России в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, а также раскритиковал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Напомним, ни один российский биатлонист не отстрелял без промахов и не попал в первую двадцатку на финише. После этого стало ясно, что мужская команда не получит максимальную квоту на Олимпийские игры — 2022. Россияне в Пекине будут представлены пятью спортсменами.

«Такой результат – это следствие недовосстановления и перегруженности. Сейчас гонки идут одна за другой, а я слышу от спортсменов о тренировках. Они должны заканчиваться с началом стартов. Неужели опыт десятилетий ни о чём не говорит?

Сколько можно уже тренироваться и загружать спортсменов? Спросите Чепикова, я им запрещал тренироваться, потому что должно быть накопление энергии, а у них утром кроссы, после гонки закатывание. Они уже еле живые. Рискните, дайте им три-четыре дня между этапами Кубка мира просто прогуляться аккуратно.

Губерниев уже после таких результатов выкручивается как уж под вилами. Ну говори уж как есть. Ты ж у нас кит, знаешь все лучше всех. У тебя очень серьезное спортивное прошлое – третий разряд по гребле на моторной лодке без весел. Поэтому он собирает все в кучу и наших, и ваших, обсуждает личную жизнь каждого. Такого комментатора нет ни в одной стране мира», – приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Для того, чтобы получить максимальную квоту — шесть биатлонистов, россиянам нужно было по результатам Кубка мира попасть в тройку лучших зачета квалификации к Олимпиаде.

В зачет отбора на Игры-2022 до ее старта пойдет только мужская эстафета этапа в Рупольдинге. Даже в случае победы и неудачи конкурентов Россия наберет 60 баллов, и этого точно не хватит для того, чтобы войти в тройку лучших.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал итоги спринтерской гонки у мужчин на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

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