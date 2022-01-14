Пять хоккеистов из КХЛ вошли в состав сборной США на Олимпиаду-2022

Пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовала состав мужской сборной США по хоккею на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

В окончательный список вошли пять представителей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): Энди Мили и Кенни Агостино (нижегородское «Торпедо»), Стивен Кэмпфер (казанский «Ак Барс»), Брайан О'Нилл («Йокерит») и Ник Шор («Сибирь»).

Вратари: Дрю Коммессо (Университет Бостона, NCAA), Штраусс Манн («Шеллефтео АИК», Швеция), Пэт Нагл (Лихай-Уэлли, АХЛ);

Защитники: Дрю Хеллесон (Бостонский колледж, NCAA), Брок Фэйбер (Университет Миннесоты, NCAA), Аарон Несс («Провиденс Брюинз», АХЛ), Стивен Кэмпфер («Ак Барс», КХЛ), Дэвид Варсофски («Ингольштадт», Германия), Ник Пербикс (Государственный университет Сент-Клауда, NCAA), Джейк Сандерсон (Университет Северной Дакоты, NCAA), Брайан Купер («Оскарсхамн», Швеция);

Нападающие: Ноа Кейтс (Университет Миннесоты Дулут, NCAA) Энди Мили, Кенни Агостино (оба — «Торпедо», КХЛ), Мэттью Кнайс, Бен Мейерс (оба — Университет Миннесоты, NCAA), Мэтти Бенирс (Университет Мичигана, NCAA), Брайан О'Нилл («Йокерит»), Натан Смит (Университет Миннесоты Стэйт, NCAA), Ник Абруззи, Шон Фаррелл (оба — Университет Гарварда, NCAA), Сэм Хентгес, (Государственный университет Сент-Клауда, NCAA), Брендан Бриссон (Университет Мичигана, NCAA), Ник Шор («Сибирь», КХЛ), Марк Маклафлин (Бостонский колледж, NCAA).

Олимпиада — 2022 пройдет с 4 по 20 февраля в китайской столице. 22 декабря Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о том, что ее игроки не примут участие на Олимпийских играх. Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в лиге. Всего в Играх примут участие 12 мужских команд.

Игроки НХЛ пропускали и предыдущую Олимпиаду в 2018-м году. Тогда победу одержала сборная России, которая в финале оказалась сильнее Германии 4:3 (ОТ).

Ранее ИИХФ заявила о том, что не разрешит хоккеистам НХЛ выступить на Олимпийских играх 2022 года в индивидуальном порядке.