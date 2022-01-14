Результаты пар на ЧЕ могут пересмотреть из-за оценок Тарасовой и Морозова

Результаты парных соревнований на чемпионате Европы по фигурному катанию могут быть пересмотрены.

«СЭ» сообщает, что судя по протоколам, ошибку допустила судья из России Ольга Кожемякина.

Она оценила тройной подкрут на низшую оценку -5, в то время как все остальные судьи поставили +5 и +4. Такой разброс невозможен. Отмечается, что скорее всего, Кожемякина перепутала на мониторе отрицательные и положительные значения.

Вопрос о пересмотре оценки Тарасовой и Морозова спорный. По официальным правилам, из-за ошибки ввода результаты могут пересматриваться. Однако в этом случае ошибся не рефери или оператор ввода данных, а судья. Кроме того, уже прошла церемония награждения.

Если оценка Тарасовой и Морозова вырастет, этого все равно не хватит, чтобы обогнать Мишину и Галлямова.

Напомним, на проходящем в Таллине чемпионате Европы по фигурному катанию российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотую медаль, обновив сразу два мировых рекорда. Первый — по сумме баллов за произвольную программу (157,46), второй — самое высокое в истории количество баллов по сумме обоих видов программы (239,82).

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, также побившие прежний мировой рекорд в сумме двух программ. Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт рассказал, кто будет главным конкурентом российских пар на Играх-2022 в Пекине.