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Тихонов раскритиковал российских биатлонистов после потери максимальной квоты на ОИ

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Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал итоги спринтерской гонки у мужчин на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, после которой стало ясно, что мужская команда не получит максимальную квоту на Олимпийские игры — 2022.

Россияне в Пекине будут представлены пятью спортсменами.

«Не могу понять одного. При мне никогда не было интервью до гонки и сразу после нее, хотя были успехи. Сейчас в эфире абсолютно безграмотные вопросы и такие же ответы.

Никогда не было в мое время, чтобы спортсмен отвечал: «Я не знаю, надо проанализировать». Гонка уже прошла! Какой анализ? Сегодня постоянно звучало слово «тренировка». Тренировка закончилась перед первым этапом Кубка мира.

Спортсмены боятся брать на себя ответственность. Безграмотность и психологическая загруженность. Мне их просто жалко. Не подпустил бы и близко никакого корреспондента. В спорте высших достижений очень важна психология», — цитирует олимпийского чемпиона «СЭ».

Для того, чтобы получить максимальную квоту — шесть биатлонистов, россиянам нужно было по результатам Кубка мира попасть в тройку лучших зачета квалификации к Олимпиаде.

В зачет отбора на Игры-2022 до ее старта пойдет только мужская эстафета этапа в Рупольдинге. Даже в случае победы и неудачи конкурентов Россия наберет 60 баллов, и этого точно не хватит для того, чтобы войти в тройку лучших.

Отметим, что в спринтерской гонке не участвовал лидер сборной России Эдуард Латыпов, который заразился коронавирусом 6 января, перед стартом пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. После заражения 27-летнего спортсмена изолировали от национальной команды.

На карантине Латыпов будет находиться до 19 января.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги спринтерской гонки у мужчин на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

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