В МХЛ отреагировали на поступок тренера «Сарматов», пнувшего ногой хоккеиста

В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) осудили поведение главного тренера клуба «Сарматы» Владимира Громилина, который пнул своего игрока во время матча регулярного чемпионата.

Напомним, инцидент произошел во время матча против «Тюменского легиона». Наставник давал установку своему подопечному Егору Разумняку. Игрок его не дослушал, кивнул и отвернулся. Громилин после этого ударил Разумняка.

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Гуськов отреагировал на инцидент: «МХЛ считает неприемлемым поведение главного тренера «Сарматов» Владимира Громилина в отношении игрока Егора Разумняка.

Мы пообщались со специалистом, который, в свою очередь, извинился за инцидент. Клуб заверил, что произошедший эпизод является исключением из правил, и в МХК «Сарматы» подобный стиль общения не поддерживается. Лига изучает все обстоятельства эпизода и по итогам сообщит о своем решении», — приводит слова Гуськова ТАСС.

В турнирной таблице МХЛ «Сарматы» занимают 13 место в турнирной таблице регулярного сезона.

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