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Посольство Украины потребовало от Ла Лиги вернуть Крым на карту страны на сайте организации

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Зорян Шкиряк/Facebook.com

Посольство Украины в Испании осталось недовольно тем, что на карте страны, размещенной на сайте Ла Лиги, Крым не включен в состав государства. Посольство потребовало исправить «эту грубую ошибку».

«В связи с информацией, ставшей известной посольству Украины в Испании, посол Сергей Погорельцев немедленно обратился к президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу по поводу грубой ошибки, допущенной на сайте лиги в разделе официальных трансляторов чемпионата. На карте отсутствует Крымский полуостров в составе Украины. Посол Украины поднял вопрос о немедленном внесении корректировок в соответствующую карту», — сказано в заявлении посольства в Facebook.

Ранее на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 в Токио между Украиной и Крымом была проведена граница. На официальном сайте в разделе «расписание и результаты» была размещена карта со странами, где болельщикам предлагали поддержать свою сборную «аплодисментами». На карте можно было заметить, что Украина и Крым разделены границей. После протеста МИД Украины карта была исправлена.

Ранее сообщалось, что на сайте Олимпийских игр между Украиной и Крымом проведена граница.

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Футбол. Чемпионат Испании
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