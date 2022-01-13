Тренер сборной России по биатлону прокомментировал потерю максимальной квоты на Олимпиаду

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал итоги спринтерской гонки у мужчин на этапе Кубка мира в Рупольдинге, после которой стало ясно, что мужская команда не получит максимальную квоту на Олимпийские игры. Россияне в Пекине будут представлены пятью спортсменами.

«Будем пятью — что сделаешь? Правда, до сих пор не понимаю, какая будет система, если у кого-то обнаружат ковид. Запасных мы подготовим, но это же не просто взял — и полетел. Китайцам нужны два теста, один за 92 часа до прилета, второй — за 48. Допустим, один атлет заболел. Замену мы получим только через пять дней. Другое дело, если бы запасных можно было держать в Пекине. Но китайцы не позволят», — сказал Каминский «Спорт-Экспрессу».

Отметим, что в спринтерской гонке не участвовал лидер сборной России Эдуард Латыпов, который заразился коронавирусом 6 января, перед стартом пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. После заражения 27-летнего спортсмена изолировали от национальной команды. Россиянин также пропускает текущий этап Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге с 12 по 16 января. На карантине Латыпов будет находиться до 19 января.

В этом сезоне на счету Латыпова уже две серебряные и две бронзовые медали на этапах Кубка мира по биатлону.

Ранее сообщалось, что лучший из россиян занял 21-е первое место в биатлонном спринте на этапе Кубка мира.