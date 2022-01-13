Колыванов назвал бредом слух о премии Кокорину в «Спартаке» за хорошее поведение

Экс-главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов назвал бредом информацию о том, что нападающий Александр Кокорин, ранее неоднократно попадавший в скандальные ситуации и отбывший тюремный срок, получал в «Спартаке» ежемесячную премию в размере 22 миллионов рублей за хорошее поведение и соблюдение дисциплины. Он считает, что таких опций в соглашении с игроком быть не может.

«Это вообще какой-то бред, чтобы такой контракт составлялся. Чтобы он хорошо себя вел? Не знаю, кто такой контракт мог подписать, я в первый раз слышу, чтобы прописывали в контракте с футболистом, что он должен вести себя хорошо, не ходить в клубы. Звучит смешно, может, кто-то фейк такой вбросил», — сказал Колыванов «Газете.Ru».

Кокорин стал игроком «Спартака» в августе 2020 года, перейдя в статусе свободного агента, и провел за команду восемь матчей, в которых забил два мяча. В январе он был продан итальянской «Фиорентине» за 4,5 миллиона евро, однако игроком основного состава «фиалок» он так и не стал, вызывая лишь саркастическую реакцию со стороны болельщиков и специалистов. Так, недавно, он оказался в числе номинантов на премию «посмешище года» в итальянском футболе.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слух о том, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин в бытность игроком «Спартака» получал дополнительно 22 млн рублей в месяц в качестве бонуса за соблюдение дисциплины.