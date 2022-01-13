Губерниев о Шашилове: ему надо держать корону

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что Михаила Шашилова могут снять с поста старшего тренера женской сборной России по биатлону, передает «Чемпионат.com».

«Я вчера видел Шашилова, он делал зарядку. На него свалилась огромная ответственность. В свое время Брежнев сказал Карпову: взял корону – держи. Поэтому Шашилову надо держать корону и держать», — сказал Губерниев.

Также журналист посоветовал Шашилову помнить, что Губерниев — его лучший друг.

Отмечается, что решение о том, стоит ли поднимать на заседании правления вопрос целесообразности нахождения Шашилова на посту старшего тренера, еще не принято.

Ранее член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов прокомментировал информацию о возможной отставке тренера женской сборной Михаила Шашилова.