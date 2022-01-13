Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Половина россиян считает, что в школьный рацион можно ввести растительное мясо 09:02
Экс-чиновника ФСО обвинили в получении взятки 20 млн 09:01
«Авито» назвал услуги, на которые сильнее всего выросли цены в 2021 году 09:01
Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала года 08:53
На Дальнем Востоке мужчина организовал ограбление своей жены, не желая разводиться 08:51
Футболист Хамес Родригес спас своего одноклубника, у которого остановилось сердце 08:46
Роспотребнадзор объяснил трудность приготовления пельменей для детей в школах 08:40
Бастрыкин сообщил о росте числа преступлений против детей 08:31
Полиция спасла вора, застрявшего в дымоходе во время ограбления 08:26
Журналист из США: последние программы Валиевой не соответствуют ее таланту 08:19
Бесплатная ставка 1000 р.

Наставник «Миннесоты» рассказал, когда Капризов вернется на лед после травмы

Наставник «Миннесоты» ожидает, что Капризов вернется на лед после травмы 15 января

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Официальный сайт НХЛ

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон рассказал, что форвард Кирилл Капризов может вернуться на лед после травмы 15 января, передает журналистка Сара Маклеллан в Twitter.

«Если не случится ничего непредвиденного, он сыграет в субботу с «Анахайм Дакс», — сказал Эвасон.

6 января в матче против «Бостон Брюинз» (3:2) Капризов получил травму после столкновения с Трентом Фредериком. Россиянин ударился о борт и упал на лед. Встречу Капризов продолжить не смог.

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Нико Штурм и Мэтью Болди. За «Бостон» единственный гол забил канадский нападающий Брэд Маршан.

Ранее главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон высказался о травме российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова.

«Он упорный, жесткий игрок, но не вернулся на лед. Это выглядит не очень хорошо», — сказал Эвасон.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть