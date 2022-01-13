Наставник «Миннесоты» рассказал, когда Капризов вернется на лед после травмы

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон рассказал, что форвард Кирилл Капризов может вернуться на лед после травмы 15 января, передает журналистка Сара Маклеллан в Twitter.

«Если не случится ничего непредвиденного, он сыграет в субботу с «Анахайм Дакс», — сказал Эвасон.

6 января в матче против «Бостон Брюинз» (3:2) Капризов получил травму после столкновения с Трентом Фредериком. Россиянин ударился о борт и упал на лед. Встречу Капризов продолжить не смог.

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Нико Штурм и Мэтью Болди. За «Бостон» единственный гол забил канадский нападающий Брэд Маршан.

Ранее главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон высказался о травме российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова.

«Он упорный, жесткий игрок, но не вернулся на лед. Это выглядит не очень хорошо», — сказал Эвасон.