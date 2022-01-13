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Стало известно, сколько «Дженоа» выплатит штабу Шевченко в случае расторжения контракта

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Reuters

Главный тренер итальянского «Дженоа» Андрей Шевченко в ближайшее время покинет свою должность. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

«Грифоны» ведут переговоры по расторжению контракта с украинским специалистом. В случае досрочного расторжения соглашения клуб выплатит тренерскому штабу около €20 млн.

Как сообщает источник, 13-го состоится встреча представителей итальянской команды и французского наставника Руди Гарсии. 57-летний тренер с весны 2021 года без клуба.

После 21 тура «Дженоа» располагается на предпоследнем месте в чемпионате Италии. 18 последних матчей команда не может выиграть.

Шевченко возглавил итальянскую команду в начале ноября 2021 года. Под его руководством клуб потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Украины. Он возглавлял команду в течение пяти лет. Под его руководством украинцы смогли отобраться на Евро – 2020, где дошли до четвертьфинала, уступив родоначальникам футбола — сборной Англии.

Ранее сообщалось, что Шевченко заразился коронавирусом второй раз за 12 дней.

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Футбол. Чемпионат Италии
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