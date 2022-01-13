Агент Селюк раскритиковал трансфер Смолова в «Динамо»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал трансфер нападающего Федора Смолова в московское «Динамо» из столичного «Локомотива».

«Считаю этот трансфер большой ошибкой «Динамо». Меня шокировал это переход. Я друг «Динамо», желаю им побед, но они ошиблись. Я понимаю, чем руководствовалось «Динамо» — конкуренция, опыт, плюс, бесплатно.

«Локомотиву» сейчас хорошо, избавились от балласта, которому за следующие полгода должны были заплатить €1,5 млн. Смолов не забил ни одного мяча в еврокубках, а «Динамо» берет.

Надо отдать должное, динамовцы развиваются правильно. Но сейчас ощущение, что в эту чересчур услащенную бочку меда пришел Смолов. Это как группе молодежи дали пенсионера, который рассказывает им как и что делать, а он не в теме. Его время прошло», — приводит слова агента «Комсомольская правда».

Смолов является воспитанником «Динамо». В 2007 году игрок впервые дебютировал за клуб в чемпионате России.

В «Локомотив» футболист перешел в 2018 году. Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России.

Также он выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», «Краснодар», нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту».

В текущем сезоне 31-летний нападающий в 15 матчах текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) отметился семью забитыми мячами.

Ранее бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков рассказал, почему «Локомотив» решил расстаться с нападающим Федором Смоловым.