Российская биатлонистка рассказала, что помешало ей выиграть в спринте на Кубке мира

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась мнением о своем выступлении в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Резцова заняла итоговое 20-е место.

«Стрельба не дает мне выиграть. Хотя на рубеже чувствовала себя куда увереннее, чем на последней гонке в Оберхофе. Там просто опустила руки.

Сегодня все должно было быть лучше, чем получилось в итоге, но я увлеклась гонкой. Эмоциональная яма? Нет. После победы с Антоном немного выплеснулась, но за переезд пришла в себя», — приводит слова биатлонистки «СЭ».

Победительницей заезда стала шведка Эльвира Эберг. Второй к финишу пришла норвежка Марте Рейселанд. Замкнула тройку сильнейших представительница Италии Доротея Вирер.

Лучший результат из отечественных биатлонисток показала Светлана Миронова, занявшая восьмое место.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты Кристина Резцова и Антон Бабиков выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.