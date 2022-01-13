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Червиченко выделил сильные качества Смолова

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Кадр из видео/oSporte TV/Youtube

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо».

«Это усиление. Он очень неплохой в техническом плане игрок. Возможно, из-за возраста у него уже не та скорость, какая была раньше, но Федор компенсирует это опытом и хорошим видением поля.

Смолов умеет забивать мячи из любых позиций. У «Динамо» есть дерзкая и быстрая молодежь (Константин Тюкавин и Арсен Захарян). А с приходом Смолова у бело-голубых будет, наверное, самое лучшее нападение в РПЛ», — приводит слова Червиченко РИА «Новости».

Смолов является воспитанником «Динамо». В 2007 году игрок впервые дебютировал за клуб в чемпионате России.

В «Локомотив» футболист перешел в 2018 году. Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России.

Также он выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», «Краснодар», нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту».

В текущем сезоне 31-летний нападающий в 15 матчах текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) отметился семью забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Динамо» объявило о возвращении Смолова в стиле фильмов о Гарри Поттере.

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Футбол. Чемпионат России
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