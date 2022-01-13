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Агент Ткаченко объяснил свое поведение в очереди на вакцинацию в Хорватии

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Global Look Press

Футбольный агент Герман Ткаченко объяснил свое поведение во время прохождения очереди на вакцинацию от коронавируса в Хорватии.

12 января Telegram-канал «Первый спорт» опубликовал видео, на котором Ткаченко якобы пытается пройти на вакцинацию без очереди. Один из стоящих в очереди людей возмутился по этому поводу. Между ними вспыхнула словесная перепалка.

«Это история выглядит очень некрасиво — да и лексика, которую я позволил себе использовать, конечно же, тоже недопустима. Правильным в этой ситуации будет принести свои извинения. Однако, хотел бы описать как все выглядело с моей стороны, чтобы вы правильно поняли.

Девушка, которая встречала меня в Загребе, заняла очередь с самого утра специально для меня. И вот я приехал, чтобы ее заменить. Отмечу, что моя грубость была ответной и позволил я ее себе только после того, как человек снимавший нас на телефон — грубо обратился к моей спутнице.

Довольно быстро мы во всем разобрались, и я сделал бустер. Нам всем надо не ругаться, а вакцинироваться. Дай бог, чтобы все были здоровы», — приводит слова Ткаченко журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Ткаченко является агентом форварда Федора Смолова, который 12 января официально перешел из столичного «Локомотива» в московское «Динамо».

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о переходе в команду Федора Смолова.

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