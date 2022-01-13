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«Реал» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

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Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» (3:2) и пробился в финал Суперкубка Испании. Матч прошел в Эр-Рияде на Международном стадионе имени Короля Фахда.

«Сливочные» открыли счет на 25-й минуте матча: забитый мяч на счету бразильского нападающего Винисиуса Жуниора. На 41-й минуте каталонцы восстановили равновесие после точного удара форварда из Нидерландов Люка де Йонга.

На 72-й минуте французский нападающий столичной команды Карим Бензема вывел свою команду вперед. Испанец Ансу Фати из «Барселоны» сравнял счет на 83 минуте.

В основном времени команды победителя не выявили. На 98-й минуте уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поразил ворота сине-грантовых и принес победу своему клубу в полуфинале.

В другом полуфинале Суперкубка Испании сойдутся «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Атлетико». Встреча состоится 13 января. Финал запланирован на 16 января.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее экс-вратарь «Реала» Ежи Дудек рассказал о грубом поведении аргентинского форварда Лионеля Месси во время выступления за «Барселону».

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Футбол. Чемпионат Испании
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